Formel 1 Leclerc mit Trainings-Bestzeit in Barcelona

Lokalmatador Carlos Sainz war am Vormittag Zweitschnellster Foto: APA/dpa/Reuters

F errari-Pilot Charles Leclerc hat am ersten Trainingstag der Formel 1 vor dem Großen Preis von Spanien die Bestzeit aufgestellt. Der WM-Führende aus Monaco lag am Freitag in Montmelo in 1:19,670 Minuten knapp vor den starken Mercedes-Fahrern George Russell (+0,117 Sek.) und Lewis Hamilton (+0,204). Weltmeister Max Verstappen musste sich im Norden Barcelonas im Red Bull mit Platz fünf (+0,336) begnügen.