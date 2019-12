Käfighaltung mit Jahresende endgültig verboten .

Mit Silvester endet die zehnjährige Übergangsfrist des Verbots der Käfighaltung bei Legehennen. Acht Betriebe hatten noch "ausgestaltete" Käfige in Verwendung, nun wird Österreich das erste EU-Land sein, in dem diese Methode gänzlich abgeschafft ist, teilte das Tierschutzvolksbegehren am Freitag mit.