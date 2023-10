Fußball Legia-Profis bei Tumult nach Partie in Alkmaar festgenommen

Legia-Fans waren in Alkmaar unter Beobachtung Foto: APA/dpa

D as Spiel von Legia Warschau bei Alkmaar in der Conference League hat nach Ausschreitungen und zwei Festnahmen ein Nachspiel auf höchster politischer Ebene. Nachdem zwei Legia-Profis in Gewahrsam genommen worden sein sollen, schaltete sich Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki ein. Er wies das Außenministerium an, "dringend diplomatische Schritte einzuleiten, um die Ereignisse der Nacht zu überprüfen".