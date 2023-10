Sie fügte hinzu, dass es einige Wochen dauern werde, bis ein Gutachten vorliege. Die Leiche des 60-Jährigen war am Freitag in Rossatz-Arnsdorf in der Wachau aufgefunden worden.

Drama um Ex-Sektionschef Pilnacek-Tod: „Amtshandlung nach Geisterfahrt lief besonnen ab“

Nähere Todesumstände waren vorerst nicht bekannt. Von polizeilicher Seite übernahm das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen.