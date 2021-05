Mann in Vöcklabruck tötete Gattin und sich selbst .

In Vöcklabruck sind Dienstagfrüh am Parkplatz des Friedhofs die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Die Obduktion habe die anfängliche Verdachtslage bestätigt, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach hat der 78-Jährige Mann zunächst seine Gattin erschossen und dann Suizid verübt. Nach den Ermittlungsergebnissen sei daher von einem erweiterten Suizid auszugehen.