Geher-Titel bei WM an Japaner Suzuki und Chinesin Liang .

Der Japaner Yusuke Suzuki und die Chinesin Liang Rui haben in der Nacht auf Sonntag die Goldmedaillen über 50 km Gehen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (Katar) gewonnen. Suzuki siegte in 4:04:20 Stunden vor dem Portugiesen Joao Vieira (4:04:59), der mit 43 Jahren der älteste Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften wurde. Bronze gewann Evan Dunfee (CAN/4:05:02).