Guter Start von Dadic in den EM-Siebenkampf

Die 28-Jährige gewann Mittwochvormittag ihren Lauf über 100 m Hürden in der Saisonbestzeit von 13,70 Sek. und war damit nach der ersten Disziplin Siebente mit 1.021 Punkten. Gesamtbeste war die Schweizerin Annik Kälin in 13,23 (1.090). Niklas Strohmayer-Dangl und Lena Pressler wurden über 400 m Hürden jeweils 30.

Debütant und Quereinsteiger Strohmayer-Dangl wurde in seinem Vorlauf in 51,21 Vierter, nur die ersten drei stiegen direkt auf. Gesamt landete der Ex-Fußballer aus dem Burgenland damit an der 30. Stelle. "Heute haben mich die letzten fünfzig Meter auch nicht mehr gerettet. Es ist bitter, es ist schade. Ich bin schon ein bisserl enttäuscht."

Die 50,85 des Drittplatzierten "habe ich eigentlich konstant drauf oder eigentlich deutlich mehr", sagte der 20-Jährige, der seine persönliche Bestleistung (PB) heuer auf 50,62 gedrückt hatte.

Für kommende Großereignisse habe er aber Erfahrung gesammelt. "Dass ich nach zwei Jahren Leichtathletik-Training hier stehen darf, ist eh schon ein Riesenerfolg. Ich muss zufrieden sein, aber ich weiß, was drinnen ist und ich kann mir gute Ziele setzen." Lena Pressler absolvierte die Stadionrunde über die Hürden in 57,33 Sek., ihre PB steht bei 56,73. Die 21-jährige Niederösterreicherin wird in München auch noch mit der 4x100-m-Staffel antreten.