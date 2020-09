Hassan und Farah liefen Stunden-Weltrekorde .

Weltmeisterin Sifan Hassan und der viermalige Olympiasieger Mo Farah hab im Rahmen des Leichtathletik-Meetings der Diamond League am Freitag in Brüssel jeweils einen Stunden-Weltrekord fixiert. Für den 37-jährigen Farah war es das erste Rennen in diesem Jahr.