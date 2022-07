Hudson will es bei WM den Teamkollegen nachmachen und aufsteigen

Werbung

Die Saisonbestleistung Hudsons steht bei 61,90 m, Erkrankungen störten die Vorbereitung, der letzte Wettkampf liegt mit Anfang Juni länger zurück. Die Athletin sieht nichts davon als Problem. "Das Training ist sehr gut verlaufen, technisch passt es. Wenn ich gute Trainings werfe, brauche ich nicht unendlich viele Wettkämpfe. Dann höre ich mehr auf mein Gefühl. Es ist nicht so schlecht, wenn ich ohne Erwartungen in einen Wettkampf reingehe", sagte sie im Mediengespräch am Campus-Gelände.

Mit dem im April 2021 in Eisenstadt geworfenen ÖLV-Rekord von 64,68 m hatte sich Hudson für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Der Finaleinzug war durchaus realistisch gewesen, letztlich wurde ihr dieser mit dem 22. Platz (58,60) aber verwehrt. Das Timing hatte nicht gepasst. 2019 bei ihrem WM-Debüt in Doha war sie an der Technik gescheitert, wurde nur 31. und Letzte (52,51). Technik und Timing seien daher die Hauptpunkte im Training. "Wir haben sehr hart daran gearbeitet, ich hoffe, dass man das an der Wurfweite sieht."

Trainerin Elisabeth Eberl bescheinigte der Athletin, da einen großen Schritt gemacht zu haben, sie sei viel stabiler geworden. Und sie hat auch bei möglicherweise zu erwartendem Gegenwind die Kontrolle über den Speer. "Die letzten Wurftrainings haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Sie rechnet damit, dass man 61 m für das Finale brauchen wird. Mit 62,50 m zieht man direkt in die Medaillenentscheidung ein, das Feld wird auf zwölf Teilnehmerinnen aufgefüllt.

Die Taktik für die Quali ist "einfach anreißen", erklärte Hudson. "So stark konzentrieren wie möglich, und wenn es im ersten nicht super passt, hören, was die Lisi sagt und das umsetzen." Flexibel sein war auch bezüglich des Zimmers auf dem Campus der Universität von Oregon gefragt - nicht nur wegen fehlender Aircondition. "Gewöhnungsbedürftig, aber ich bin keine drei Monate da, sondern ein paar Tage, ist also egal. Wir haben einen Ventilator, und die Matratze habe ich auf den Boden gelegt, weil mir der Rücken wehgetan hat. Denn der Lattenrost ist ungeeignet", merkte die Junioren-EM-Siebente von 2015, Tochter eines nach Österreich ausgewanderten Engländers, an.