Leichtathletik Jamaikanerin Jackson brilliert über 200 m in 21,55 Sekunden

Shericka Jackson lief sich in Favoritenrolle für WM Foto: APA/Reuters

S printerin Shericka Jackson ist am Sonntag bei den jamaikanischen Leichtathletik-Trials in Kingston die drittschnellste Zeit der Geschichte über 200 m gelaufen. Die 27-Jährige siegte in 21,55 Sekunden vor Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (22,05) und Shelly-Ann Fraser-Pryce (22,14). Nur die verstorbene US-Amerikanerin Florence Griffith Joyner, die 1988 den immer noch gültigen Weltrekord von 21,34 Sekunden aufstellte, und Thompson-Herah (21,53) waren schneller.