Im Siebenkampf startete die US-Amerikanerin Taliyah Brooks mit 12,93 Sekunden in den Wettkampf, sie liegt mit 1.135 Punkten vor Marthe Koala aus Burkina Faso (13,08/1.112) und ihrer Landsfrau Kendell Williams (13,11/1.108). Österreichs Top-Mehrkämpfer Verena Preiner, Ivona Dadic - beide bereits für Olympia in Tokio qualifiziert - sowie Sarah Lagger und Dominik Distelberger sind aus unterschiedlichen Gründen nicht am Start und planen Antreten bei anderen Meetings.