Norweger Warholm bricht Europarekord über 400 m Hürden .

Der Norweger Karsten Warholm ist beim Diamond-League-Meeting in Stockholm Europarekord und die zweitschnellste Zeit der Leichtathletik-Historie über 400 m Hürden gerannt. Der zweifache Weltmeister gewann am Sonntag in 46,87 Sekunden deutlich vor dem Franzosen Wilfried Happio (49,14). Warholm hatte auch die alte Bestmarke, aufgestellt am 29. August 2019 in Zürich, mit 46,92 gehalten.