Die AIU hatte Coleman am 22. Oktober wegen drei verpasster Dopingtests innerhalb eines Jahres bis zum 13. Mai 2022 gesperrt. Falls die Berufung nun vom CAS abgelehnt wird, könnte der US-Amerikaner bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio nicht an den Start gehen. Coleman hatte 2019 in Doha WM-Gold über 100 Meter und mit der US-Sprintstaffel über 4 x 100 Meter gewonnen.