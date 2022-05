Leichtathletik Teenager Knighton läuft viertbeste 200-m-Zeit der Geschichte

D er 18-jährige US-Amerikaner Erriyon Knighton hat erneut sein Riesen-Potenzial aufblitzen lassen: Der Teenager lief am Samstag bei einem Meeting in Baton Rouge über 200 m in 19,49 Sekunden die viertbeste Zeit der Geschichte. Knighton, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Vierter geworden war, pulverisierte bei einem Rückenwind von 1,4 m/s seinen eigenen Junioren-Weltrekord von 19,84 Sekunden, den er im Juni 2021 aufgestellt hatte.