Prozess wegen Zugsunglück - Lokführer angeklagt .

Am Mittwoch hat am Leobener Landesgericht der Prozess gegen einen Lokführer begonnen, der ein Zugsunglück am 12. Februar 2018 im Bahnhof Niklasdorf ausgelöst haben soll. Dabei war ein Frau getötet und etwa 30 Menschen verletzt worden. Der Steirer muss sich u.a. wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der Lokführer (48) hatte bei der Befragung durch Richterin Sabine Anzenberger Erinnerungslücken. Mit zwei während der Fahrt eingeschalteten Handys habe er nicht hantiert.