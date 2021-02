Geschäftsfrau verpasst Räuber Unterleibs-Tritt .

Mit einem Tritt in den Unterleib hat Samstagfrüh in Leogang (Pinzgau) die Besitzerin eines Lebensmittelgeschäfts einen Mann vertrieben, der sie ausrauben wollte. Die 45-Jährige war in der Küche des Geschäftes, als der Kriminelle mit einer Plastikbox in der Hand vor ihr stand und Geld forderte. Die Frau begann zu schreien, worauf sie der Mann in eine Ecke drängte. Sie setzte sich auf den Boden und trat zu. Daraufhin flüchtete der 43-Jährige ohne Beute, berichtete die Polizei.