Basketball Letzte NBA-Play-off-Plätze an Minnesota und Miami

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Miami schafft den Sprung ins Play-off Foto: APA/dpa

D ie Minnesota Timberwolves und die Miami Heat haben sich die letzten beiden Plätze in den NBA-Play-offs gesichert. Die Heat setzten sich im Play-in-Duell mit den Chicago Bulls am Freitag mit 102:91 durch und treffen ab Sonntag in der ersten Runde auf die Milwaukee Bucks.