Letzter Gipfel 2022 EU-Gipfel berät über Ukraine-Hilfe, Migration und Schengen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Foto: APA/AFP

B ei ihrem voraussichtlich letzten Gipfel 2022 in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschef, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), am Donnerstag eine breite Palette an Themen. Zur Debatte stehen der Ukraine-Krieg sowie die hohen Energiepreise. Im Streit um einen EU-Gaspreisdeckel sind die Fronten verhärtet. Für Diskussionen könnte das von Österreich forcierte Thema Migration sorgen - auch weil Bulgarien und Rumänien den blockierten Schengen-Beitritt besprechen wollen.