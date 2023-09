Fußball Leverkusen nach 3:0 in Mainz vorerst 1., Köln kriselt weiter

Leverkusen jubelte zumindest vorerst über den Platz an der Sonne Foto: APA/AFP

B ayer Leverkusen hat am Samstag zumindest für wenige Stunden Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Die Werks-Elf liegt nach einem 3:0-Auswärtssieg gegen Mainz einen Punkt vor dem VfB Stuttgart, der sich in Köln 2:0 durchsetzte. Die "Geißböcke" halten damit nach sechs Runden bei nur einem Punkt. Der FC Bayern könnte mit einem Sieg im Abendspiel (18.30 Uhr) bei RB Leipzig wieder die Spitzenposition übernehmen.