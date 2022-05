Fußball Lewandowski will Bayern-Vertrag nicht verlängern - Medien

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Lewandowski sucht angeblich eine neue Herausforderung Foto: APA/dpa

R obert Lewandowski will seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag bei Bayern München laut eines Berichts der "Bild" nicht verlängern. In der vergangenen Woche habe der Weltfußballer den Bayern-Bossen mitgeteilt, "seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag in München nicht zu verlängern", schrieb die deutsche Zeitung am Donnerstag.