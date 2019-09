Allerdings gehe die Suche nach zwei weiteren vermissten Personen weiter. Die endgültige Opferzahl könne sich noch erhöhen, sagte Coe. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch in dem nordöstlich der Hauptstadt Monrovia gelegenen Vorort Paynesville ausgebrochen. Eine genaue Untersuchung stand am Mittwoch zunächst noch aus. Nach ersten Erkenntnissen soll jedoch ein Stromkabel das Feuer verursacht haben. Es sei offensichtlich auf das Dach des Gebäudes gefallen und habe den Brand ausgelöst, erklärte Coe.

Liberias Präsident George Weah sprach den Angehörigen über den Kurznachrichtendienst Twitter sein Beileid aus. "Ich bete für die Familien der Kinder, die vergangene Nacht in Paynesville City gestorben sind", schrieb der frühere Fußballer.

Bei dem gelb-grün gestrichenen Gebäude handelt es sich um eine Art Internat, das einer Moschee angeschlossen ist. Unklar war zunächst, ob es Notausgänge in dem Gebäude gab. Augenzeugen berichteten von verzweifelten Eltern, die vor dem noch qualmenden Gebäude weinend die Löscharbeiten und den Abtransport der Leichen beobachteten.