Sieg-Comeback von Shiffrin in Courchevel .

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hat am Montag ihren 67. Weltcupsieg im alpinen Ski-Weltcup gefeiert und in der ewigen gemischten Bestenliste mit dem drittplatzierten Salzburger Marcel Hirscher gleichgezogen. Die 25-jährige Halbzeitleaderin gewann Riesentorlauf zwei von Courchevel und damit ihr zwölftes Weltcup-Rennen in dieser Disziplin. Katharina Liensberger (+1,54 Sek.) war als Fünfte die Beste der mannschaftlich starken ÖSV-Läuferinnen mit fünf Aktiven in den Top 13.