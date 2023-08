foodora Monitor: Österreicher bestellen gern Essen

"Die Kulinarik, die Österreichs Restaurants bieten, ist vielfältig. Von der italienischen Pizza über das indische Curry bis hin zur leckeren Bowl gibt es quer durch Österreich eine breite Auswahl an unterschiedlichen Speisen. Lieferservices vereinen genau diese Vielfalt auf einer Plattform", meint foodora Geschäftsführer Herbert Haas. In sieben von neun Bundesländern liegt die Pizza auf Platz eins. Danach folgen Cheeseburger und Maki. Mit 53 gegenüber 42 Prozent bestellen Männer etwas häufiger als Frauen. Mindestens einmal pro Monat lassen sich die Jüngeren mit 65 Prozent öfter etwas liefern als die Älteren mit 31 Prozent. Fast 40 Prozent der Befragten ordern gerne an freien Tagen gemeinsam mit Familie oder Freunden beim Lieferservice.

Auf selbst Zubereitetes wird trotzdem nicht verzichtet: Über zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher gaben an, gerne zu kochen. Hoch im Kurs steht generell die traditionelle heimische Küche. Lieblingsspeise in ganz Österreich ist das Schnitzel. Danach folgen je nach Bundesland auf unterschiedlichen Plätzen Gulasch, Käsespätzle und Faschiertes. Für den foodora Trend Monitor 2023 wurden 1.633 Österreicher im Rahmen einer repräsentativen Studie befragt und interne Daten ausgewertet.