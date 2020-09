Hamburger SV gewann bei SC Paderborn mit 4:3 .

Der Hamburger SV hat auch seine zweite Saisonpartie in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gewonnen. Der große Aufstiegsfavorit behielt am Montagabend im Schlager der Runde beim SC Paderborn hauchdünn mit 4:3 die Oberhand. Zur Pause war der HSV, bei dem ÖFB-Teamstürmer Lukas Hinterseer erst in der 89. Minute eingewechselt wurde, noch mit 2:3 zurückgelegen. Wie zum Auftakt beim 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf gab nur ein Tor Unterschied am Ende den Ausschlag.