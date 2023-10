Fußball Ligaspiel in Montpellier nach Attacke auf Goalie abgebrochen

Diaw musste auf Rasen behandelt werden Foto: APA/dpa

D ie Begegnung zwischen Montpellier und Clermont in der französischen Ligue 1 ist am Sonntagabend abgebrochen worden nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Clermonts Torhüter Mory Diaw explodiert war. Der Goalie fiel bei dem Vorfall in der ersten Minute der Nachspielzeit zu Boden, wurde auf dem Rasen behandelt und schließlich mit einer Trage abtransportiert. Montpellier lag zu dieser Zeit mit 4:2 in Führung. Bei Clermont stand Muhammed Cham auf dem Feld.