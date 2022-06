Lightning verkürzt gegen Rangers in NHL-Ost-Finals auf 1:2

Werbung

Der Titelträger der beiden vergangenen Jahre lag zu Mitte des Spiels durch Tore von Mika Zibanejad (28.) und Chris Kreider (30.) 0:2 zurück. Durch zwei Powerplay-Treffer von Nikita Kutscherow (31.) und Steven Stamkos (42.) gelang der Ausgleich, Ondrej Palat traf 42 Sekunden vor der Schlusssirene zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Das vierte Duell in der Serie findet am Dienstag erneut in Tampa statt.

In der Final-Serie geht es für den Sieger der Eastern Conference entweder gegen die Colorado Avalanche oder die Edmonton Oilers. Im Finale der Western Conference führt Colorado 3:0 und kann in der Nacht auf Dienstag den Aufstieg fixieren.

NHL-Ergebnis von Sonntag - Finale Eastern Conference ("best of seven"): Tampa Bay Lightning - New York Rangers 3:2 - Stand 1:2.