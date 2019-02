400 protestierten gegen Burschenbundball .

Bis Samstagmittag hatten knapp 300 Personen ihre Teilnahme an der Protestkundgebung des Bündnisses "Linz gegen Rechts" gegen den Burschenbundball am Abend im Palais Kaufmännischer Verein zugesagt. Mehr als 850 meldeten via Facebook den Organisatoren ihre Interesse an, am späten Nachmittag bei der Demo durch die Innenstadt mitzugehen.