57-jähriger Oberösterreicher starb nach Badeunfall .

Ein 57-jähriger Mann ist Donnerstag nach einem Badeunfall in Linz am Weg ins Krankenhaus gestorben. Er war im Kleinen Weikerlsee untergangen und konnte zwar zunächst erfolgreich reanimiert werden. Aber am Transport zum Med Campus III starb er dann doch. Der Weikerlsee ist ein künstlich angelegtes Naherholungsgebiet im Südosten von Linz.