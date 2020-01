Brand in Müllverarbeitungsanlage .

Eine Verpuffung hat am Mittwoch einen Brand in einer Müllverarbeitungsanlage in Linz ausgelöst. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Durch den Austritt von sehr viel Hydrauliköl und etwa 450 Litern Diesel entwickelte sich in kurzer Zeit eine immense Brandintensität, die es zu unterbinden galt. Das gelang mittels eines ferngesteuerten Löschunterstützungsfahrzeuges - einer umgebauten Schneekanone.