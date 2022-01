Jugendliche nach Brand von Polizeiauto vor Gericht

Nachdem eine Gruppe Jugendlicher im November in Linz ein Polizeiauto mit Benzin übergossen und angezündet hatte, stehen am Freitag drei Bandenmitglieder in Linz wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Zwei 16-Jährige und ein 14-Jähriger sollen ihre Kumpanen, die offenbar den Brandanschlag verübt hatten, zusammengeschlagen haben. Damit wollte man sie laut Staatsanwaltschaft zum Schweigen bringen. Die beiden älteren Angeklagten sitzen in U-Haft.