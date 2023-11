Linz-Land Geisterfahrer könnte schweren Unfall auf A1 ausgelöst haben

Zeugen gesucht Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

B ei einem Auffahrunfall in der Nacht auf Samstag auf der Westautobahn (A1) bei Pucking (Bezirk Linz-Land) sind drei Männer verletzt worden. Ob eine Geisterfahrermeldung in Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist offen. Die Polizei sucht nach Zeugen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag.