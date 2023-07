Oberösterreich Mordprozess nach Bluttat an 19-Jähriger mit Schneestangen

Die Polizei am Tatort Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER

E in 19-Jähriger, der im Februar eine Gleichaltrige mit Schneestangen getötet haben soll, steht am Donnerstag wegen Mordes in Linz vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe die Gefahr weiterer Taten.

Der damals erst 18-Jährige soll seine 19-jährige Bekannte am Heimweg von einem Casino-Besuch in Tschechien zunächst geschlagen und nach einem Kampf mit zwei Schneestangen getötet haben. Sonntagfrüh fand ein Autofahrer die Leiche der Schülerin auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung). Als jungem Erwachsenen drohen dem 19-Jährigen im Fall einer Verurteilung zehn bis 20 Jahre Haft, lebenslang gibt es in dieser Altersgruppe nicht. Ein Urteil ist noch am Donnerstag zu erwarten.