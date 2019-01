Der Mann soll sich Donnerstagfrüh als Zivilpolizist ausgegeben und so das Mädchen in sein Auto gelockt haben, wo er sich an ihr verging. Auch eine 14-Jährige soll er wenig später angesprochen haben, bestätigte die oö. Polizei Medienberichte am Samstag.

Details wollte die Polizei vorerst nicht bekannt geben. Der Mann hatte das 18-jährige Lehrmädchen am Bahnhofsareal angesprochen, ihm einen Ausweis gezeigt und behauptet, er sei Zivilpolizist und müsse es auf Drogen untersuchen. Er habe die junge Frau in ein weißes Auto mit schwarzem Dach gelockt und sei dort über sie hergefallen.

Etwas später sprach er eine 14-Jährige an, die dem Mann aber nicht glaubte und den Vorfall der Polizei meldete. Die genauen Beschreibungen der beiden Jugendlichen sollen die Beamten auf die Spur des Festgenommenen gebracht haben. Er soll Samstagvormittag befragt werden, berichtete ORF-Radio Oberösterreich.