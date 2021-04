Zwei Tote bei Kollision auf Flucht vor Zivilstreife .

Auf der Flucht vor einer Zivilstreife hat ein 24-jähriger Motorradfahrer Mittwochabend in Linz einen 26-jährigen Scooterfahrer gerammt. Beide wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Biker hatte zuvor mehrere Kreuzungen bei Rot überfahren und war mit hohem Tempo vor der Streife davongerast. Laut Polizeisprecher David Furtner handelt es sich um einen amtsbekannten "Verkehrsrowdy und Angehörigen der Tuning-Szene".