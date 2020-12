Bachmann-Preis 2021 findet vom 16. bis 20. Juni statt .

Die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur werden im kommenden Jahr von 16. bis 20. Juni im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten stattfinden. Das gab das ORF-Landesstudio Kärnten am Montag in einer Aussendung bekannt. Neuigkeiten gibt es in der Jury, der bisherige Vorsitzende Hubert Winkels hört auf, auch Nora Gomringer ist nicht mehr dabei. Insa Wilke übernimmt den Juryvorsitz. Der Literaturwettbewerb wird wieder auf 3sat live übertragen.