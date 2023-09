Liverpool siegt in Wolverhampton - Kalajdzic auf der Bank

Der kommende Europa-League-Gegner des LASK feierte am Samstag einen 3:1-Auswärtssieg bei den Wolverhampton Wanderers, bei denen ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic auf der Bank blieb. Für die "Reds" war es der vierte Sieg in Folge.

Nachdem der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan Wolverhampton in der 9. Minute in Führung gebracht hatte, übernahm Liverpool in der zweiten Hälfte das Kommando und erspielte sich mehrere Chancen. Cody Gakpo (55.) und Andrew Robertson (86.) brachten die Gäste auf die Siegerstraße, die diese auch in der besonders langen Nachspielzeit nicht verließen. Der in der 56. Minute eingewechselte Harvey Elliott (91.) besorgte sogar noch den 3:1-Endstand. Die Vorarbeit kam jeweils von Mohamed Salah.