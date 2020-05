Staatssekretärin Lunacek steht offenbar vor Rücktritt .

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) gibt offenbar am Freitag ihren Rücktritt bekannt. Für 10.00 Uhr hat sie eine persönliche Erklärung angekündigt, die sie im Veranstaltungssaal der Sektion für Kunst und Kultur am Concordiaplatz abgeben wird. Im Umgang mit den für die Kulturbranche verheerenden Maßnahmen gegen die Coronakrise war sie schwer in Kritik geraten.