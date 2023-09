Lobnig und Reim bei Ruder-WM jeweils im Semifinale

Lobnig zeigte sich bei ihrem Wiedereinstieg ins Einer-Rudern erleichtert. "Es war eine Steigerung gegenüber dem Vorlauf und diese habe ich auch gebraucht. Ich war sehr nervös, denn vom Papier her war es ein Hammer-Viertelfinale", sagte die Olympia-Bronzene von Tokio 2020. "Mein Minimalziel, das Semifinale A/B, habe ich erreicht und jetzt freue ich mich auf das Semifinale." Auch bei ÖRV-Nationaltrainer Robert Sens überwog die Freude. "Lobnig ist zurück. Bedenkt man, dass es erst ihr zweites Einer-Rennen in dieser Saison war, war es top", betonte er.

Auch Reim fixierte im Viertelfinale mit Rang zwei seinen Einzug ins Semifinale der Top 12. Der Ruderer von Möwe Salzburg ist bereits am Donnerstag wieder dran. Paul Ruttmann und Julian Schöberl landeten in ihrem Viertelfinale der Bootsklasse Leichtgewichts-Doppelzweier auf Rang sechs, für das Duo geht es nun im C-Finale weiter. Am Donnerstag ebenfalls im Einsatz sind Para-Ruderer Christoph Stadlbauer sowie der Leichtgewichts-Doppelzweier Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler (beide im Semifinale C/D).

Bei den Weltmeisterschaften in Belgrad geht es nicht nur um eine Top-WM-Platzierung. Die Athleten haben auch die erste Chance, sich einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 zu sichern. "Natürlich will ich ins A-Finale, weil dann wäre ich schon am Freitag für Paris qualifiziert", hielt Lobnig fest. Für Freitag ist wieder Gegenwind angesagt. Lobnig komme das entgegen, sagte sie. "Gegenwind macht es lang und hart, das sind absolut meine Bedingungen."