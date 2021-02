NEOS wollen Schanigärten am 13. März aufsperren .

Die NEOS fordern ab Anfang März weitere Öffnungsschritte aus dem Lockdown. Beginnen soll das am 6. März mit der Öffnung von Kultur- und Sportveranstaltungen sowie am Montag darauf mit den Unis. Am 13. März sollen die Schanigärten folgen, am 20. März die Beherbergungsbetriebe und am 27. März dann die Gastronomie, so die NEOS am Donnerstag. Eine "rote Linie" sieht Parteichefin Beate Meinl-Reisinger bei einer 7-Tages-Inzidenz von 200, allerdings nur bei den Über-75-Jährigen.