In der Volksschule werden die Klassen nicht einmal geteilt, es gibt also täglichen Präsenzunterricht. In höheren Schulstufen gibt es Schicht-Betrieb. Zwei Mal pro Woche wird jeweils getestet.

Der Handel öffnet zwar wieder, es können aber weniger Kunden in die Geschäfte, da pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen. Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Die gleichen Regeln sind für Galerien, Museen und Tiergärten vorgesehen.

Die Nutzung körpernaher Dienstleistungen wie Friseurbesuche sind zwar wieder möglich, aber nur, wenn ein Test vorgelegt wird, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Das nächste Mal Bilanz zieht die Regierung laut Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in zwei Wochen. Da wird dann über allfällige weitere Lockerungen entschieden oder aber auch reagiert, sollten sich die Zahlen verschlechtern. Sollte wieder ein exponentielles Wachstum eintreten, was laut Kurz ein realistisches Szenario ist, wird wieder verschärft, kündigte der Kanzler an.

Vor der Verkündung durch Regierung und Landeshauptleute hatte die Regierung sowohl mit der Opposition als auch mit Experten beraten. Die Beschlüsse fielen allerdings erst nach der Runde mit den Landeshauptleuten, dafür mit diesen einstimmig.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hatte davor einmal mehr vor Öffnungsschritten über die Schule hinaus gewarnt, könnte doch sonst in vier bis sechs Wochen der nächste Lockdown drohen. FPÖ und NEOS sind hingegen fürs Aufsperren unter Sicherheitsauflagen, wie der freiheitliche Obmann Norbert Hofer und die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisnger klar machten.

Eigentlich hat die Regierung ihr Ziel, die Infektionszahlen auf rund 700 zu drücken klar verfehlt. Auch bis zum Lockdown-Ende am Sonntag dürfte kein wesentlicher Rückgang mehr zu erwarten sein. Heute verzeichnete man beispielsweise über 1.100 Neuinfektionen, obwohl Montage und Sonntage stets die geringsten Werte haben. Kurz sprach daher von einer "alles andere als einfachen Ausgangslage". Doch man habe auch das Bedürfnis der Kinder, wieder in die Schule zu gehen und das Ziel, die Arbeitslosigkeit gering zu halten und soziale und psychische Effekte einbeziehen müssen.