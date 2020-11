Anträge auf Künstler-Sonderbonus ab Dienstag möglich .

1.300 Euro sollen betroffene Künstlerinnen und Künstler, die bei der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) versichert sind, als "Lockdownbonus" in Coronazeiten erhalten, wurde am 6. November angekündigt. Diese Sonderzahlung kann nun ab Dienstag (17. November) über die SVS beantragt werden, teilte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Montag mit. Die Unterstützungsleistung soll unabhängig von den übrigen Förderinstrumenten ausgezahlt werden.