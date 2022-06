London: Ukrainischer Gegenangriff in Sjewjerodonezk

Werbung

Bei den eingesetzten russischen Kräften handle es sich auch um Reserven der selbst ernannten "Volksrepublik Luhansk", hieß es. Diese Truppen seien schlecht ausgerüstet und trainiert, ihnen fehle im Vergleich zu regulären Einheiten schwere Ausrüstung.

Der Einsatz von Hilfstruppen, die Städte vom Gegner räumen sollen, sei eine Taktik, die Russland bereits in Syrien angewendet habe, hieß es vom Ministerium weiter. Dieser Ansatz entstehe vermutlich aus dem Wunsch heraus, die Verluste der regulären russischen Streitkräfte zu begrenzen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine veröffentlicht die britische Regierung in ungewöhnlich offener Art und Weise regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf des Angriffskriegs. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Der russische Präsident Wladimir Putin drohte unterdessen der Nachrichtenagentur TASS zufolge mit dem Angriff auf neue Ziele, sollten die USA damit beginnen, die Ukraine mit Langstreckenraketen zu versorgen. Würden solche Raketen geliefert, "werden wir die Ziele angreifen, die wir noch nicht getroffen haben", wurde der Präsident aus einen Interview des staatlichen Fernsehsenders Rossija-1 am Samstag zitiert.

Die Ukraine strebt nach Lieferungen von Multiple Rocket Launch Systems (MLRS) wie M270 und M142 HIMARS, um Truppen und Waffenbestände im Rücken der russischen Streitkräfte anzugreifen. US-Präsident Joe Biden kündigte diese Woche Pläne an, der Ukraine Präzisions-HIMARS-Raketensysteme zu liefern, nachdem Kiew die Zusicherung gemacht hatte, damit keine Ziele in Russland anzugreifen.

Spanien wird der Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge Flugabwehrraketen und Leopard-Kampfpanzer liefern. Das berichtet "El Pais" unter Berufung auf Regierungskreise. Spanien werde dem ukrainischen Militär auch Schulungen im Umgang mit den Panzern anbieten, die in Lettland stattfinden könnten. Dort hat Spanien im Rahmen eines NATO-Einsatzes 500 Soldaten stationiert. Eine zweite Phase der Ausbildung könne in Spanien stattfinden. Spanien hat die Ukraine bisher mit Munition, Schutzausrüstung für die Soldaten und leichten Waffen versorgt

Mehrere Explosionen hatten Sonntag früh die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Sie hätten sich in den Stadtteilen Darnyzkji und Dniprowskji ereignet, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es gebe nach bisherigem Stand einen Verletzten, der im Krankenhaus behandelt werde, aber keine Toten. Einsatzkräfte waren demnach an Ort und Stelle.

In der Früh hatte es langen Luftalarm gegeben. Die Bewohner werden immer wieder aufgefordert, sich für diesen Fall in Schutzbunker zu geben. Fliegeralarm ist immer wieder in der Hauptstadt, größere Angriffe gab es aber seit Wochen nicht mehr, weil die russische Armee sich auf den Süden und Osten konzentriert hat.

Der ukrainische Atomenergiekonzern Energoatom teilte Sonntag früh mit, dass eine russische Rakete in einer "kritisch niedrigen Höhe" über das Atomkraftwerk Piwdennoukrainska (AKW Süd-Ukraine) geflogen sei. Vermutlich sei es die Rakete gewesen, die in Richtung Kiew abgefeuert wurde, teilt der staatliche Betreiber auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Russland erzeuge damit weiterhin die Gefahr einer nuklearen Katastrophe. Die russischen Angreifer begriffen "immer noch nicht, dass schon ein kleines Raketenstück, das in einen funktionierenden Energieblock einschlagen kann, zu einer atomaren Katastrophe und Austreten von Strahlung führen kann", teilte die Behörde mit. Sie warf Russland "atomaren Terrorismus" vor. Das AKW Piwdennoukrainska ist das zweitgrößte Atomkraftwerk der Ukraine. Es befindet sich rund 350 Kilometer südlich von Kiew in der Nähe in der Region Mykolaiw.

Russland war nach Beginn seiner Invasion am 24. Februar auf Kiew vorgerückt, konnte die Hauptstadt wegen des erbitterten Widerstandes der ukrainischen Einheiten aber nicht einnehmen. In den vergangenen Wochen forcierte die russische Armee ihre Offensive im Donbass im Osten des Landes. In der dortigen Region Luhansk ist vor allem die Industriestadt Sjewjerodonezk hart umkämpft. Es ist Russland bisher nicht gelungen, die beiden Regionen Luhansk und Donezk, die den Donbass bilden, vollständig einzunehmen. Sollte das russische Militär Sjewjerodonezk und seine Zwillingsstadt Lyssytschansk auf der anderen Seite des Flusses Siwerskji Donez einnehmen, hätte es die Region Luhansk vollständig unter Kontrolle. Putin hätte damit ein wichtiges Ziel erreicht.