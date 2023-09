Diplomatie London will Bürger bei Klimapolitik nicht überfordern

Innenministerin Braverman für "pragmatischen Ansatz" Foto: APA/Reuters

E ine Wende in der britischen Klimapolitik zeichnet sich immer stärker ab. Innenministerin Suella Braverman sagte am Mittwoch, Klimaschutz dürfe die Bevölkerung nicht überfordern. "Wir müssen einen pragmatischen Ansatz wählen", sagte sie dem Times Radio. "Wir werden den Planeten nicht retten, indem wir die britische Bevölkerung in die Pleite schicken." Premier Rishi Sunak hatte Dienstagabend mitgeteilt, die Vorgänger-Regierungen seien "nicht ehrlich" über die Kosten gewesen.