Erster Vierfachjackpot heuer - 5 Mio. Euro warten .

Erstmals in diesem Jahr ist es bei der Lotto-Ziehung am Sonntag um einen Dreifachjackpot gegangen. Da dieser nicht geknackt wurde, geht es am Mittwoch um den ersten Vierfachjackpot 2019. Im Sechser-Gewinntopf sollten den Österreichischen Lotterien zufolge somit rund fünf Millionen Euro liegen.