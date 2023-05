Thermenregion hat jetzt DAC-Prozess finalisiert

Districtus Austriae Controllatus – nur Weine aus kontrolliert österreichischer Herkunft, die dem regionstypischen Geschmacksbild entsprechen und in einer Verkostungskommission bestehen, dürfen die Auszeichnung „DAC“ tragen. Es handelt sich um ein Qualitätsmerkmal, das Winzer adelt und Genießern die Sicherheit gibt, einen ausgezeichneten Niederösterreicher zu haben.

Als achte und letzte Region in Niederösterreich ist nun auch die Thermenregion Teil der DAC-Erfolgsgeschichte, die 2003 mit dem Weinviertel DAC begann. „Es ist vollbracht“, freute sich Heinrich Hartl, Obmann Regionales Weinkomitée Thermenregion über den erfolgreichen Abschluss des Projekts „Thermenregion DAC“, das er unter anderem gemeinsam mit Johannes Schmuckenschlager, dem Präsidenten des Weinbauverbands Österreich, und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, alle ÖVP, im At The Park Hotel präsentierte.

Ab der Ernte 2023 gibt es die ersten DAC-Weine aus der Thermenregion. Die dreistufige Herkunftspyramide berücksichtigt an der Spitze bei den Riedenweinen neben den Leitsorten Zierfandler, Rotgipfler, St. Laurent und Pinot Noir auch Weißburgunder und Chardonnay. Bei den Ortsweinen werden zusätzlich Grauburgunder und Zweigelt unter dem DAC-Siegel abgefüllt.

Politische Ortsgrenzen verschränkt

Zur Optimierung der Vermarktung wurden im Rahmen der DAC-Verordnung politische Ortsgrenzen verschränkt. Diese gehen zu neuen Weinbaugemeinden in den „DAC Ortsweinen“ auf. Die künftigen weiter gefassten Ortsweine der Thermenregion tragen als Herkunftsbezeichnungen Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Tattendorf, Wiener Neustadt und Bad Vöslau. Die Weinsorten für die Gebietsweine Thermenregion DAC (ohne Nennung von Gemeinde oder Riede) wurden um Neuburger, Gemischter Satz und Blauer Portugieser erweitert.

„Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Ausbau unserer Vermarktungsstrategie sowie die Etablierung von Thermenregion DAC als Marke“, betont Hartl. Für den neuen Markenauftritt wurde eine Agentur beauftragt. In enger Abstimmung mit den Weinbauvereinen und Winzern wird demnächst das neue Logo präsentiert.

„Auch in der Kommunikation mit dem Handel, der Gastronomie und privaten Weinliebhaber vereinfachen wir die Botschaften und ziehen Gebiete über die politischen Gemeindegrenzen zusammen“, erklärt Katharina Wöhrleitner, Geschäftsführerin Weinforum Thermenregion, die den DAC Prozess begleitet und die einzelnen Projekte, wie neuer Markenauftritt, Gastronomieprojekt etc. koordiniert und als Schnittstelle zu Wienerwald Tourismus fungiert.

Stadtrat Franz Schwabl (Baden), Michael Wollinger (Wienerwald Tourismus), Reinhard Zöchmann (Weinbauverband NÖ), Johannes Schmuckenschlager (Weinbauverband Österreich), Minister Norbert Totschnig, Heinrich Hartl (Obmann Regionales Weinkomitee Thermenregion), Bürgermeister Hans Hintner (Mödling), Bürgermeister Christoph Kainz (Pfaffstätten), Vizebürgermeister Günter Hütter (Oberwaltersdorf), Gemeinderätin Dagmar Händler (Gumpoldskirchen), Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, NR Carmen Jeitler-Cincelli, Ulrike Hager (Österreich Wein Marketing) und die Bürgermeisterinnen Andrea Kö (Perchtoldsdorf) und Helene Schwarz (Sooß). Foto: Andreas Fussi

Die Details: Sorten, Riedenwein, Ortswein, Gebietswein

„An der Spitze der dreistufigen Herkunftspyramide für Thermenregion DAC stehen die Riedenweine. Hier hat sich in der grundsätzlichen Ausrichtung der Weine nichts geändert: Neben unseren Leitsorten Zierfandler, Rotgipfler, St. Laurent und Pinot Noir haben wir auch für die weißen Burgundersorten Pinot Blanc und Chardonnay einen gebührenden Platz im DAC-System geschaffen“, betont das Regionale Weinkomitée.

Die dreistufige Herkunftspyramide für Thermenregion DAC. Foto: Andreas Fussi

Bei den Ortsweinen stellt sich die Thermenregion etwas breiter auf und ergänzt den Sortenspiegel um Grauburgunder und Zweigelt. Aufbauend auf die Sorten der Ortsweine spiegelt sich bei den DAC-Gebietsweinen der Thermenregion (ohne Angabe von Gemeinde oder Riede) die traditionelle Vielfalt mit Neuburger, Gemischter Satz und Blauer Portugieser wider.

Verkostungen der ersten Thermenregion DAC-Weine sind für das Frühjahr 2024 geplant.

Gut gefüllt war am Freitag das Podium und der Seminarraum im „At the Park Hotel“ in Baden, als zur Präsentation des finalisierten DAC-Prozesses der Thermenregion und der Vermarktungsstrategie geladen wurde. Die Veranstaltung moderierte Romy-Preisträger und Weinfan Michael Roscher. Im Anschluss an die Pressekonferenz luden die Winzer der Thermenregion zur Verkostung der Sortensiegerweine ein, wo sich viele gute Gespräche unter den Teilnehmenden ergaben.