Aktion Lueger-Denkmal am Wiener Ring mit schwarzer Farbe beschüttet

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Erneut Protestaktion gegen umstrittenes Denkmal Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as Denkmal des heute ob seines Antisemitismus umstrittenen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger (1844-1910) an der Ringstraße ist mit schwarzer Farbe beschüttet worden. Vermutlich wurde die Aktion am Montag durchgeführt, der Urheber war vorerst unbekannt.