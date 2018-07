Seit 1990 beliefert FACC mit Gepäckablagen und Deckenpaneelen für den Flugzeughersteller Airbus. Nun soll zusätzlich auch der Eingangsbereich für die gesamte Airbus A320 Flotte vom oberösterreichischen Konzern geliefert werden. Dieser Bereich umfasst die gesamte Verkleidung des Eingangs- und Türbereiches samt Deckenpaneelen im vorderen, mittleren und hinteren Teil des Flugzeugs.

Verbunden mit dem Großauftrag wird FACC eine neue Technologie einführen und dazu eine neue hochautomatisierte Fertigungsstraße errichten. Damit werden zusätzlich über hundert neue Arbeitsplätze schaffen, heißt es. "Wir werden mehrere Millionen Euro in den Ausbau unserer Fertigung investieren und dies vor allem in hochautomatisierte Technologien. Dies ist aber auch ein Bekenntnis zum Standort und zu unserer Crew", so FACC-CEO Robert Machtlinger.