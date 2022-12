Luka Doncic stellt NBA-Rekord auf

Werbung

Für Furore sorgte auch, wie der Jungstar sein Team am Dienstag (Ortszeit) zum Sieg über die Knicks führte. Dallas setzte sich in der Verlängerung durch, nachdem Doncic unmittelbar vor dem Ende der regulären Spielzeit beim Stand von 115:112 für die Gäste aus zwei Freiwürfen drei Punkte herausgeholt hatte. Nachdem er beim ersten Mal verwandelt hatte, warf der Slowene absichtlich daneben, sicherte sich den Rebound und traf zum Ausgleich. Binnen 45 Sekunden machten die Mavericks einen Neun-Punkte-Rückstand wett.

"Ich bin todmüde und brauche ein Reparaturbier", sagte Doncic nach dem Spiel. "Ich hab ganz einfach geworfen und habe Glück gehabt." Mit 23 Jahren ist er der jüngste NBA-Spieler, der ein 50-Punkte-Triple-Double erzielt hat. Auch diesen Rekord nahm er Wilt Chamberlain ab. Neben Doncic und Chamberlain haben nur fünf weitere NBA-Spieler derartige Statistiken erreicht, zuletzt James Harden im März 2019.

Die Doncic-Gala stellte alle anderen Dienstag-Partien in der NBA in den Schatten. Ein 21:35 im Schlussviertel hat die 114:130-Niederlage der San Antonio Spurs bei Oklahoma City Thunder besiegelt. Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten, sechs Rebounds, zwei Assists und einem Block. Der 27-jährige Center aus Wien war 26:02 Minuten im Einsatz.

93:95 waren die Spurs vor dem Schlussabschnitt zurückgelegen, in dem sie sich in den ersten zwei Minuten einen Zehn-Punkte-Rückstand einhandelten. Davon erholten sich die Texaner nicht mehr. Devin Vassell mit 20 und Keldon Johnson mit 19 Punkten waren ihre erfolgreichsten Werfer. Am Donnerstag sind die New York Knicks in San Antonio zu Gast.

Die Boston Celtics feierten mit 126:102 gegen Nachzügler Houston Rockets den 25. Saisonsieg. Angeführt wurde der NBA-Leader dabei von Jaylen Brown mit 39 und Jayson Tatum mit 38 Punkten.

NBA-Ergebnis vom Dienstag (Ortszeit): Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs (10 Punkte, 6 Rebounds in 26:02 Minuten von Jakob Pöltl) 130:114.