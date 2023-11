Lustenau nimmt Verteidiger Kennedy Boateng unter Vertrag

Boateng ist in Österreich keine unbekannte Spieleraktie. Der 26-Jährige war bereits für den LASK und die SV Ried aktiv. Bei diesen Stationen bestritt er 24 Bundesliga-Spiele und 90 Zweitliga-Partien. "Österreich ist meine zweite Heimat, ich habe hier schon viele Jahre gespielt. Die Mannschaft ist aktuell in einer schwierigen Situation, deshalb will ich dem Team so schnell wie möglich helfen. Wir wollen da unten raus und in der Bundesliga bleiben", erklärte Boateng laut Vereinsaussendung. Zuletzt hatte der Abwehrspieler in Portugal bei CD Santa Clara gespielt. Seit Sommer war der Nationalspieler von Togo aber vertragslos.