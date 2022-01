Macron will mit Putin über Ukraine-Konflikt reden

An den Maneuvern sollen 6.000 Soldaten, mindestens 60 Kampfflugzeuge und Schiffe der Schwarzmeer- und der Kaspischen Flotte beteiligt sein. Es handle sich um einen "teilstreitkräfteübergreifenden" Einsatz, sagte der Kommandeur der russischen Streitkräfte für Südrussland, Alexander Dwornikow. Die Maneuver dienten der Überprüfung der Kampfbereitschaft, meldeten die Agenturen.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den USA vorgeworfen, durch das Versetzen tausender US-Soldaten in erhöhte Alarmbereitschaft die Spannungen im Ukraine-Konflikt anzuheizen. "Die USA sorgen für eine Eskalation der Spannungen", sagte Peskow am Dienstag. "Wir beobachten diese US-Aktivitäten mit großer Besorgnis." Zugleich bestätigte er dass Putin in den kommenden Tagen mit Macron telefonieren werde.

Eine Deeskalation von russischer Seite könnte Élyséekreisen auf verschiedenen Wegen erfolgen. Ein gutes Signal wäre es demnach etwa, wenn humanitäre Maßnahmen ausgehandelt und die kremltreuen Separatisten dazu ermuntert werden, mit der Ukraine über den Status des Donbass zu verhandeln. Gleichzeitig könnten auch eine Verringerung des Militäraufgebots oder eine öffentliche Erklärung der russischen Behörden zu ihren Intentionen die Situation entspannen. Nicht zuletzt könne Frankreich sich als Zeichen der Deeskalation auch Zurückhaltung vorstellen, also etwa ein Ausbleiben von Hackerangriffen.

Macron glaube jedenfalls, dass es Raum für Diplomatie und eine Entschärfung des Konflikts gebe, hieß es in Paris. Gleichzeitig wolle er aber klarmachen, dass militärische Handlungen Russlands gegen die Ukraine sehr ernste Konsequenzen nach sich zögen.

Frankreich setzt für die Lösung des Konflikts auf zahlreiche Dialogformate. Am Dienstagabend wollen sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Macron bei einem Treffen zu dem Thema austauschen und auch darüber reden, welche Schritte im Falle einer Eskalation ergriffen werden müssten. Für Mittwoch sind in Paris Gespräche auf Beraterebene im Normandie-Format, also mit Vertretern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands, angesetzt.

Frankreich und Deutschland vermitteln in dem seit 2014 andauernden Konflikt. Ihr 2015 in Minsk vereinbarter Friedensplan liegt aber auf Eis. UNO-Schätzungen zufolge wurden bei Kämpfen zwischen ukrainischen Regierungstruppen und kremltreuen Separatisten in der ukrainischen Region Donbass mehr als 14.000 Menschen getötet.

Die Europäische Kommission ist inzwischen in ihrer Vorbereitung möglicher Maßnahmen gegen Russland auf einem guten Weg. Die entsprechende Arbeit sei weit fortgeschritten, sagt ein EU-Sprecher vor Journalisten. Dies gelte für Maßnahmen zur Abschreckung wie zur Reaktion für den Fall, dass der Dialog scheitere und Russland nicht deeskaliere. "Sollte Russland künftig damit beginnen, die territoriale Souveränität der Ukraine zu verletzen, werden wir sehr entschieden reagieren." Dem Aggressor drohten weitreichende politische Konsequenzen und massive wirtschaftliche Folgen.

Derweil üben Lettland und Polen scharfe Kritik an Deutschlands Weigerung, der Ukraine Waffen zu liefern. "Die aktuelle deutsche Politik gegenüber Russland genügt in keiner Weise den Anforderungen der NATO, der EU und der deutschen Partner", sagt der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks der "Bild". Demnach verurteilt Pabriks, dass Deutschland keine Waffen an die Ukraine liefert und auch den Export deutscher Waffen über Estland in die Ukraine unterbindet.

Auch Polen äußert sich kritisch zu Deutschlands Haltung. "Ich beobachte mit Sorge die Situation in der Ukraine und die Reaktionen unserer Nachbarn in Deutschland angesichts der Bedrohung aus Russland", schreibt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf Facebook. Zuvor hatte die Deutsche Bundesregierung die Forderung der Ukraine nach Waffenlieferungen zurückgewiesen.